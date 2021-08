Dopo tante indiscrezioni, finalmente ci siamo: ecco il MagDart Wallet, ossia la proposta di Realme che sfida il MagSafe Wallet di casa Apple.

Realme Wallet MagDart: bello, utile e funzionale

Realme sta facendo di tutto con la sua tecnologia MagDart, la sua proposta proprietaria relativa alla ricarica wireless magnetica. Abbiamo già dato una prima occhiata ai caricabatterie (due differenti), ma ora spuntano i render del Wallet, ossia il portafoglio che si attacca magneticamente ai device che disporranno di tale funzionalità

Le immagini del nuovo accessorio ci forniscono anche una prima occhiata al Realme Flash, il primo telefono Android a vantare il supporto per la ricarica wireless magnetica.

Le immagini condivise da 91Mobiles in collaborazione con OnLeaks, mostrano che il MagDart Wallet è bianco ed è rivestito in pelle vegana. Si attacca tramite magneti al retro del telefono e ha un cavalletto in alluminio integrato che può sostenere il telefono verticalmente, comodissimo per la visione dei contenuti. Senza contare che Apple non ha mai pensato ad una soluzione così pratica. Il Wallet della mela è semplicemente un portaschede (fino a 3) che si attacca e fornisce una migliore ergonomia al device stesso. Così come per quello di Cupertino anche il portafoglio Realme potrà contenere fino a tre carte di credito/debito.

Il telefono Flash ha un design che ci ricorda il Vivo X60 a causa della disposizione della fotocamera posteriore. Tuttavia, i sensori sembrano essere più distanziati. Il telefono ha una finitura argentata, ma questa potrebbe non essere l'unica variante di colore che sarà venduta al pubblico.

Il Wallet MagDart, i caricabatterie e il Flash saranno annunciati durante un evento che si terrà fra poche ore: restate connessi con noi.

