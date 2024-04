Nuova Blink Mini 2 UFFICIALE, con visione notturna HD a colori

Blink, una società di Amazon, ha presentato oggi la videocamera Blink Mini 2 di nuova generazione. Questo aggiornamento offre un dispositivo compatto e resistente alle condizioni atmosferiche avverse, con possibilità di installazione sia all’interno che all’esterno tramite l’acquisto del nuovo alimentatore di corrente in bundle.

Caratteristiche e prezzo della nuova Blink Mini 2

La nuova Mini 2 offre un’esperienza visiva migliorata in condizioni di scarsa illuminazione, con un campo visivo più ampio ed una funzione di visione notturna a colori grazie al faretto LED integrato. Conserva le caratteristiche di sicurezza intelligenti, come l’audio bidirezionale, video HD nitidi e il rilevamento del movimento.

Dotata di un chip personalizzato, la Blink Mini 2 utilizza la visione computerizzata (CV) per supportare le notifiche intelligenti, inclusa la rilevazione delle persone, che è disponibile grazie ad un piano di abbonamento Blink. Con l’aggiunta dell’alimentatore di corrente resistente alle intemperie, la Blink Mini 2 è ora in grado di funzionare sia in ambienti interni che esterni.

La Mini 2 mantiene l’attenzione sulla privacy. Tramite l’app Blink, gli utenti possono personalizzare le impostazioni e le aree di rilevamento, registrando solo ciò che ritengono necessario ed escludendo zone come le strade adiacenti. Inoltre, tutta l’elaborazione delle immagini avviene in locale, ossia sul dispositivo stesso.

I clienti possono anche sfruttare le Skills Alexa Blink Smarthome per collegare la Mini 2 a dispositivi Echo, ricevere notifiche, controllare la Live View on-demand, attivare e disattivare la telecamera e molto altro. Con un piano di abbonamento (da 3 euro al mese a 30 euro all’anno) si ottiene poi l’accesso a funzionalità aggiuntive come la registrazione video nel cloud, fino a 60 giorni di cronologia video e l’accesso immediato ai video appena registrati.

La Blink Mini 2 di nuova generazione è disponibile da oggi a partire da 39,99 euro. Per l’uso all’aperto, è possibile acquistare in bundle Blink Mini 2 con l’alimentatore di corrente al prezzo di 49,98 euro.