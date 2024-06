macOS Sequoia: produttività e intelligenza ai massimi livelli su Mac

Tra le novità presentate nel corso della giornata di ieri da Apple alla WWDC 2024 figura anche macOS Sequoia, la nuova versione del sistema operativo per Mac. Tante le funzionalità introdotte dall’ultimo aggiornamento, a partire da iPhone Mirroring fino all’arrivo della tanto attesa AI (Apple Intelligence), che portano produttività e intelligenza su Mac a livelli mai visti prima d’ora.

Le novità di macOS Sequoia su Mac

L’aggiornamento a macOS Sequoia introduce su Mac la funzionalità iPhone Mirroring, che consente agli utenti di controllare il proprio iPhone direttamente da Mac (accesso incluso), andando dunque ad ampliare quelle che erano le possibilità di Continuity. Per interagire col telefono basterà utilizzare tastiera e trackpad, inoltre si potranno trasferire i contenuti da iPhone a Mac e viceversa semplicemente trascinandoli dalla scrivania del Mac.

Un’importante novità interessa anche il browser Safari, che con Sequoia vede arrivare la funzionalità Highlights, strumento che rende più agevole l’accesso alle informazioni su Internet, per esempio link rapidi, riassunti e indicazioni stradali.

In occasione della WWDC del 10 giugno Apple ha inoltre regalato grandi soddisfazioni agli appassionati di gaming, con l’annuncio di titoli molto attesi, su tutti Assassin’s Creed Shadows. Un’altra novità importante è l’audio spaziale personalizzato, grazie al quale l’esperienza di gioco diventa ancora più coinvolgente.

Sul fronte della sicurezza segnaliamo l’arrivo della nuova app Password, che consente agli utenti di accedere a passkey, password, password di reti Wi-Fi e altre credenziali personali. L’applicazione sfrutta la sincronizzazione su iCloud e gode della crittografia end-to-end, oltre alla compatibilità totale con i dispositivi Apple e Windows.

Infine, con Apple Intelligence l’AI su Mac raggiunge un livello superiore. Grazie alla sua profonda integrazione con il sistema operativo e la costruzione intorno alla privacy, l’intelligenza artificiale di Apple garantisce agli utenti tutti gli strumenti necessari per migliorare il proprio livello di scrittura e comunicazione. Per esempio, da qui in avanti tutti possono rielaborare, sintetizzare ed eventualmente correggere un testo in qualunque app, compre Pages, Note, Mail e applicazioni di terze parti. A migliorare è anche Siri: l’assistente virtuale di Apple diventa più pertinente, naturale e personale.

La beta pubblica di macOS Sequoia sarà disponibile a partire dal prossimo mese all’indirizzo beta.apple.com. L’uscita invece è attesa per quest’autunno. Per quanto riguarda Apple Intelligence, sarà disponibile in versione beta su Mac con M1 o successivo.