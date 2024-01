MacBook Pro (M3 Pro) con 1 TB di SSD: sconto del 5% sul prezzo di listino

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso MacBook Pro (2023) con processore Apple Silicon M3 Pro, schermo da 14,2 pollici miniLED, memoria unificata da 18 GB e SSD da 1 TB costa 2930,99€ al posto di 3099,00€, IVA inclusa, grazie alle promozioni folli presenti sul noto portale di e-commerce americano. Risparmierete immediatamente il 5% sul valore iniziale del device; se ci pensate, non è poco per un gadget così incredibile e soprattutto, visto che è uscito da pochissime settimane sul mercato internazionale.

MacBook Pro (2023): ecco perché comprarlo

Era infatti il 30 ottobre 2023 quando Apple, nel corso del suo ultimo keynote “Scary Fast”, ha annunciato al mondo la nuova piattaforma Apple Silicon basata sul nodo architettonico a 3 nanometri di TSMC e declinata in tre iterazioni: M3, M3 Pro e M3 Max. In contemporanea ha anche mostrato le nuove macchine portatili e desktop alimentate dai suddetti processori e fra queste troviamo anche il laptop sopra citato.

Il MacBook Pro (2023) è alimentato dal processore Apple Silicon M3 Pro composto da una CPU a 12 core e da una GPU super performante a 18 core. C’è un SSD super capiente da 1 TB che permette di archiviare tantissimi file e installare centinaia di applicazioni e software, anche pesanti. Non di meno, è una macchina perfetta per i professionisti dell’immagine e per i video editor; va benissimo per montare video in 4K con FinalCut Pro, con DaVinci Resolve 18 e non solo. È un prodotto perfetto anche per i fotografi e per chi fa animazione 2D con VFX al seguito. Tante le porte a disposizione dell’utenza: HDMI, USB Type-A e Type-C con tecnologia Thunderbolt4, MagSafe per la ricarica e c’è anche lo slot per le SD. A 2930,99€ questa è una workstation incredibile, da prendere immediatamente se cercate un PC potente con cui lavorare in mobilità, ma siate veloci; è un best buy a questa cifra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.