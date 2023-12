MacBook Pro (2023) con M3 a 1991€: compralo ORA, pochissimi pezzi disponibili

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso su Amazon: il meraviglioso MacBook Pro (2023) con processore Apple Silicon M3 (il nuovo chipset di ARM basato sull’architettura a 3 nanometri) costa solo 1991,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

MacBook Pro (2023) con M3: ecco perché devi comprarlo

Non lasciatevelo sfuggire perché è un laptop spaziale, potentissimo, di ultima generazione e che ha un design mozzafiato con una scocca avente tante porte sul frame laterale. Il pannello è un miniLED avanzatissimo con ProMotion al seguito e c’è anche lo slot per le SD. Queste caratteristiche lo rendono un gadget sensazionale per i videomaker o i fotografi che necessitano di un Mac con cui lavorare in mobilità, fare “lo scarico del materiale” quando sono su un set, ma non solo. Ha un’autonomia esagerata (Apple promette circa 20 ore di durata della batteria) e si ricarica mediante MagSafe o via USB Type-C. Il processore interno promette performance degne di nota e infatti, andrà benissimo anche per fare editing. video in 4K con software avanzati come DaVinci Resolve 18, Avid Media Composer, Final Cut Pro e molti altri ancora. Costa tanto, è vero, ma con il noto portale di e-commerce americano avrete tantissimi vantaggi esclusivi.

Il modello che vi proponiamo è in colorazione “grigio siderale”, ha 8 GB di memoria unificata e presenta uno storage generoso da 512 GB. Il chip interno invece, ha la CPU a 8 core, mentre la GPU è da 18 core. Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato grazie al servizio di Prime, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e c’è anche la possibilità di usufruire della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore. A 1991,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci perché al momento della stesura di questo articolo ci sono poco meno di 10 pezzi disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.