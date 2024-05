Macbook Air da 15 pollici in SUPER offerta: risparmi 530€

Il nuovo MacBook Air da 15 pollici è già in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo: con lo sconto del 28% lo paghi solo 1349€ invece di 1879€. Risparmi 530€…

Il design del MacBook Air 15 è simile a quello del modello da 13 pollici, con un corpo in alluminio riciclato e un profilo incredibilmente sottile di soli 11,5 mm, rendendolo il laptop da 15 pollici più sottile al mondo. Il display Liquid Retina da 15,3 pollici con risoluzione 2880 x 1864 offre una qualità visiva eccezionale, con una luminosità di 500 nits e supporto per il P3 wide color gamut e True Tone, che adatta i colori alla luce ambientale.

Il chip M2 con CPU a 8 core e GPU a 10 core fornisce prestazioni notevolmente migliorate rispetto ai modelli precedenti, gestendo senza problemi attività come la navigazione web, l’editing di documenti, e la visione di video.

La memoria unificata da 8GB, sebbene possa sembrare limitata, è altamente efficiente grazie alla gestione ottimizzata di Apple, rendendo il sistema fluido e reattivo. Rispetto al modello da 13 pollici, quello da 15 offre prestazioni considerevolmente superiori anche nel trasferimento di file, grazie ad una migliore gestione del calore.

Non è l’unico vantaggio del modello da 15 pollici, che tra le altre cose ha anche un sistema audio a sei altoparlanti per un suono più immersivo e potente. La durata della batteria è buona, con un’autonomia di circa 8 ore di utilizzo continuo, sufficiente per una giornata di lavoro​.

L’offerta parla da sè, è uno sconto davvero imperdibile: acquista subito il nuovo MacBook Air per non fartela scappare.