MacBook Pro con display OLED: primi modelli nel 2026?

Sembra sempre più probabile il lancio di una linea di MacBook Pro con display OLED nel 2026. Ad affermarlo è l’ultimo rapporto di OMDIA che ha parlato, più in generale, di un aumento della richiesta di pannelli OLED nei PC portatili dal 2023 al 2031, con un tasso di crescita annuo del 37%.

L’azienda fa inoltre l’esempio del lancio recente della nuova famiglia di iPad con display OLED, che dovrebbe spingere anche gli altri produttori di tablet a proseguire su questa linea.

MacBook Pro OLED: gli effetti sul mercato

Ricky Park, Senior Principal Analyst del dipartimento di ricerca Display di OMDIA, conferma che è molto probabile che Apple finisca per incorporare dei pannelli OLED nei modelli MacBook Pro del 2026. Una mossa, secondo l’esperto, che potrebbe innescare un aumento significativo della domanda di OLED nel mercato dei notebook con stime che parlano di oltre 60 milioni di unità entro il 2031.

Precedentemente le stesse indiscrezioni avevano riguardato la linea MacBook Air, con un modello con display OLED da 13 pollici già in lavorazione seppur con una tecnologia più vecchia, mentre per i MacBook Pro si parla degli stessi pannelli già visti con i nuovi iPad Pro.

Samsung Display, in particolare, dovrebbe essere il fornitore esclusivo degli schermi per l’Air OLED da 13 pollici, con una tecnologia definita di sesta generazione. Per i MacBook Pro invece si parla già di una ottava generazione, la stessa degli iPad Pro.