MacBook Pro 2021: ecco come nascondere il notch

Apple offre un modo ufficiale per nascondere il notch su MacBook Pro 2021. Scopriamo maggiori dettagli ma attenzione: è solo un trucco software, non c'è nulla di concreto dietro.

MacBook Pro: il trucco ufficiale di Apple

I MacBook Pro 2021 sono arrivati ​​in commercio e hanno visto un cambiamento significativo nel design in quanto presentano un nuovo display notch sul display. Ma sembra che questa tacca abbia causato agli utenti problemi con alcune app sul proprio laptop, e questo ha spinto l'azienda a rilasciare un nuovo documento di supporto volto a risovlere questi problemi.

Per chi non lo sapesse, i possessori dei nuovi portatili premium della mela hanno riscontrato diversi problemi con il comportamento strano di alcune app Mac che devono ancora essere ottimizzate per il display notch. Quindi, mentre la potenza dei nuovi chip M1 Pro e M1 Max è stata ben accolta, i laptop in generale hanno offerto un'esperienza incoerente. Ma ora, il gigante con sede a Cupertino ha rilasciato un nuovo documento di supporto che mira ad offrire una soluzione ai tutti i bug emersi.

Nel documento di supporto pubblicato di recente, la società ha evidenziato l'opzione delle impostazioni “Ridimensiona per adattarsi sotto la fotocamera integrata” per un'app. Questa impostazione impedisce alle app che non sono state ottimizzate per il display notch del nuovo MacBook Pro di funzionare in modo non intenzionale.

Alcuni dei possibili comportamenti irregolari includono elementi della barra dei menu o finestre che appaiono dietro il modulo della fotocamera.

L'impostazione è integrata in macOS e rimarrà un'opzione disponibile per i software che devono ancora ricevere l'ottimizzazione per i nuovi MacBook Pro. In altre parole, tali “bug fix” scompariranno quando l'azienda aggiornerà ufficialmente queste app per supportare al meglio il nuovo display con notch.

Come si dice: meglio di niente!