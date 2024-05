Migliora il tuo ascolto con gli auricolari Bose Ultra (-16%)

Se stai cercando di investire in degli auricolari che siano dei veri top di gamma, non devi farti scappare il modello che stiamo per proporti: gli auricolari Bose Ultra open ear, in ribasso del 16% su Amazon. Se decidi di farti un bel regalo oggi stessi, puoi assicurarteli ad appena 292,99€ invece di 349,95€. Non da meno, potrai ammortizzare la spesa in comode rate a tasso zero co Cofidis.

Non farti scappare gli ottimi auricolari Bose Ultra: qualità premium

Gli auricolari open ear Bose Ultra offrono un’esperienza audio superiore, unendo la qualità del suono Bose a un design innovativo e confortevole. Diversamente dagli auricolari tradizionali, questi si appoggiano sopra l’orecchio, permettendo di ascoltare la musica mantenendo la consapevolezza dell’ambiente circostante. Questo li rende ideali anche per attività come corsa e ciclismo, dove è importante sentire i suoni esterni per la sicurezza.

La qualità del suono è il punto di forza dei Bose Ultra. Con la tecnologia audio avanzata di Bose, gli auricolari offrono bassi profondi, medi chiari e alti nitidi. La tecnologia di equalizzazione attiva ottimizza automaticamente il suono in base al volume, garantendo una qualità audio bilanciata in ogni situazione. Che si tratti di ascoltare musica, guardare film o partecipare a chiamate, l’audio sarà sempre eccellente.

In più, la compatibilità con assistenti vocali come Siri e Google Assistant permette di controllare la musica e rispondere alle chiamate con facilità. I controlli touch sugli auricolari offrono un uso intuitivo delle principali funzioni.

La durata della batteria è impressionante, con 8 ore di riproduzione continua con una singola carica. La custodia di ricarica inoltre estende l’autonomia totale fino a 24 ore, e la funzione di ricarica rapida fornisce 2 ore di ascolto in appena 15 minuti di ricarica. Portali a casa subito finché sono in sconto del 16% su Amazon!