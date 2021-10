Come sfruttare tutto il potenziale del nuovo MacBook Pro

La modalità ad alta potenza dei nuovi laptop della mela può migliorare le prestazioni per le attività ad alta intensità grafica; per chi non lo sapesse, questa è una feature esclusiva dei MacBook Pro da 16 pollici con processore M1 Max.

Come funziona la “power mode” del MacBook Pro

L'efficienza del SOC Apple Silicon ha permesso alla compagnia di offrire le stesse opzioni sia sui MacBook Pro da 14 che da 16 pollici, con le configurazioni M1 Pro e M1 Max di fascia alta disponibili per entrambe le dimensioni.

Tuttavia, c'è una piccola differenza: la modalità High Power (leggasi “Power Mode”) è un'esclusiva del modello da 16 pollici. Il telaio più grande del MacBook Pro da 16 pollici consente ad Apple di aumentare ulteriormente l'inviluppo termico, consentendo all'M1 Max di massimizzare le sue prestazioni.

In un documento di supporto, la società afferma che la modalità ad alta potenza può migliorare le prestazioni per attività estenuanti ad alta intensità grafica. Inoltre, la Power Mode ad alta potenza consente effettivamente alle ventole di funzionare a velocità più elevate. Il miglior raffreddamento inerente al laptop più grande consente di spremere fino al massimo il chip M1 Max.

Tuttavia, non sembra che la maggior parte delle persone dovrebbe essere troppo preoccupata di perdere un po' di batteria in più. Il miglioramento della modalità ad alta potenza è presente, ma è ancora sottile e specifico per alcuni flussi di lavoro. In primo luogo, non sembra che il lavoro incentrato sulla CPU ne trarrà beneficio. Sembra che il limite di potenza più elevato sia utilizzato principalmente per guidare i core della GPU a 32 core al loro massimo potenziale.

Ad esempio, Apple suggerisce che la modalità ad alta potenza può servire agli utenti che fanno Color Grading di clip in 8K con bit rate elevato. Anche le esportazioni di video generali e le app 3D potrebbero essere leggermente più veloci in modalità ad alta potenza. Si spera che presto vedremo alcuni test e benchmark a breve.

Naturalmente, questo aumento delle prestazioni extra comporta un piccolo “svantaggio” c'è un rumore aggiuntivo delle ventole e un consumo più rapido della batteria. La modalità ad alta potenza è disponibile quando si è in viaggio o quando il portatile è collegato a un caricatore a muro.