Bose QuietComfort Ultra in offerta: audio top e ANC formidabile

Gli auricolari Bose QuietComfort Ultra sono degli auricolari TWS di fascia premium, con una qualità del suono eccellente e un’ottima tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Il prezzo è sceso ai minimi su Amazon: grazie allo sconto del 29%, le paghi meno di 250€.

Con questa generazione, Bose ha introdotto la tecnologia Immersive Audio, che offre una modalità di audio spaziale. Questa funzione ha due modalità: ‘Still’, che mantiene il suono fisso in una posizione, e ‘Motion’, che fa muovere l’audio con la testa dell’utente, migliorando l’esperienza di ascolto immersiva.

La cancellazione del rumore è stata ulteriormente potenziata con il sistema CustomTune, che calibra automaticamente l’ANC per adattarsi alle capacità uditive e all’ambiente circostante dell’utente. Questo sistema è particolarmente efficace nel ridurre i rumori a bassa frequenza come i motori degli aerei e i rumori di fondo urbani, rendendo il QuietComfort Ultra uno dei migliori nella sua categoria per la cancellazione del rumore.

In termini di qualità del suono, i QuietComfort Ultra offrono un’esperienza audio coinvolgente e dinamica, con bassi ben definiti e un suono dettagliato che si adatta a vari generi musicali. La presenza della tecnologia Qualcomm Snapdragon Sound aggiunge supporto per codec avanzati come aptX Adaptive, migliorando la latenza e la stabilità della connessione Bluetooth.

La durata della batteria è formidabile, anche se l’uso prolungato della modalità Immersive Audio può ridurre la durata complessiva. Tuttavia, le opzioni di personalizzazione disponibili tramite l’app Bose Music permettono di ottimizzare l’uso della batteria in base alle tue esigenze.

Gli auricolari Bose QuietComfort Ultra sono una scelta eccellente per chi cerca cuffie con un’eccezionale cancellazione del rumore, una qualità del suono di alto livello e funzionalità avanzate. Non farti scappare questa offerta: acquistali subito a 249€.