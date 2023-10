MacBook e iPad Pro: avranno processori RIVOLUZIONARI, ma potrebbero vendere poco

Stando a quanto suggerisce il noto analista di Apple, Ming-Chi Kuo, sembra che presto i nuovi MacBook e gli iPad Pro del 2024 saranno dotati di un rivoluzionario chipset Apple Silicon M3 basato sul nodo architettonico a 3 nanometri. Tuttavia, pare che la domanda di questi dispositivi sarà al di sotto delle aspettative, secondo quanto si legge.

MacBook e iPad Pro: le vendite sono destinate a diminuire

Andiamo con ordine: il noto analista di Apple ha spiegato, all’interno del suo blog Medium, con un post la questione:

La domanda di 3 nm di Apple per il 2024 sarebbe inferiore alle aspettative. Nel 2023, le spedizioni di MacBook e iPad di Apple sono diminuite in modo significativo di circa il 30% e il 22% a 17 milioni e 48 milioni di unità, rispettivamente. Il forte calo è attribuito alla fine dei lavori -domanda domestica (WFH) e diminuzione dell’attrattiva da parte degli utenti per le nuove specifiche (Apple Silicon e Mini-LED). Guardando al 2024, la domanda di 3 nm di Apple è influenzata negativamente dalla mancanza di driver di crescita per MacBook e iPad.

Per farla breve, Kuo afferma che Apple non avrà più i “boost” di crescita che ha avuto negli ultimi anni con l’avvento dei primi Apple Silicon. Questi processori sono eccezionali e ancora oggi girano benissimo (anche troppo) e questa si è rivelata un’ottima mossa per il consumatore, ma un’arma a doppio taglio per la compagnia.

Inoltre, la domanda di gadget per lo smart working è diminuita con il passare dei mesi, visto che – per fortuna – la pandemia mondiale da CoVid-19 è terminata. Non di meno, la transizione a Apple Silicon ha spinto molti utenti ad aggiornare i propri device (magari passando da MB Pro con SoC Intel ai nuovi ARM M1 o M1 Pro). Di fatto, basti leggere che le vendite di computer (ma anche di tablet) sono diminuite già in modo significativo nel 2023.

Il prossimo anno potrebbero diminuire ulteriormente, anche perché, pure i tablet sono eccellenti anche a distanza di anni. Rispetto ad iPhone (che viene cambiato di anno in anno), la gente non cambia spesso computer, tablet, smartwatch o auricolari.

Nelle novità più attese del 2024 però, ci aspettiamo l’introduzione della tecnologia OLED sulla gamma Pro di iPad e MacBook. Basterà questo elemento, unito ad un chip più performante a 3 nanometri, per guidare le crescite all’interno della compagnia?

Il nostro consiglio

Nelle notizie correlate, secondo noi conviene acquistare il meraviglioso MacBook Air (2020) che, ancora oggi, si presenta come una delle migliori soluzioni esistenti in commercio: costa solo 898,90€ nella sua iterazione grigio siderale con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage interni.

