MacBook Air M2 scende sotto 1.000€: ora è il BEST BUY dei notebook

Ci siamo: il MacBook Air con chip M2 è ora disponibile al prezzo scontato di 999 euro. Grazie alla nuova offerta eBay è possibile acquistare al minimo storico l’ottimo notebook di Apple che diventa, sempre di più, il best buy del momento per il settore dei laptop. Da notare che è possibile completare l’acquisto anche con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MacBookAir M2: al minimo storico è un best buy

Il MacBook Air con M2 è il laptop da comprare oggi, garantendo una combinazione unica tra prestazioni ed efficienza, grazie all’ottimo chip M2. A meno di 1.000 euro, il notebook di Apple diventa un affare vero. Tra le specifiche troviamo anche un display da 13,6 pollici oltre a 8 GB di memoria unificata e a 256 GB di SSD.

C’è sempre il sistema operativo macOS oltre a una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il notebook ha tutto quello che serve: a meno di 1.000 euro si tratta di un affare vero oltre che del best buy per il settore per tutti gli utenti alla ricerca di un modello portatile ed efficiente.

