MacBook Air M1 torna in offerta a 849€ con la campagna "Bello bello Black Friday" Unieuro

Tra le migliori offerte della nuova promozione “Bello bello Black Friday” di Unieuro segnaliamo quella del MacBook Air M1 a 849 euro invece di 899 euro. È il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, senza considerare che il prezzo di listino della configurazione in vendita – 8 GB di RAM e SSD da 256 GB – è di 1.229 euro. Oltre che del prezzo ribassato, gli utenti possono usufruire delle spese di spedizione gratuite e della possibilità di acquisto in 3 rate a interessi zero. L’offerta di Unieuro è disponibile su questa pagina.

MacBook Air M1 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito di Unieuro

A distanza di tre anni dalla sua uscita, il Macbook Air da 13 pollici con a bordo il processore proprietario M1 rimane il portatile dal miglior rapporto qualità-prezzo oggi disponibile sul mercato. Per chi ha un budget inferiore a 1.000 euro, è ancora oggi la migliore (unica) scelta possibile.

Tre anni fa Apple rivoluzionò il mercato dei notebook introducendo i processori Apple M1, con cui si lasciò alle spalle l’era Intel e AMD. Una rivoluzione che portò sul gradino più alto del podio il MacBook Air, da sempre un modello considerato inferiore al fratello maggiore MacBook Pro.

Non solo le prestazioni rimangono superlative dopo 3 anni, non solo l’autonomia è la stessa monstre di 36 mesi fa, ma c’è anche un rinnovato rapporto qualità-prezzo ad oggi imbattibile per qualunque nuovo computer portatile (e lo insegna la stessa Apple).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.