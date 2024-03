MacBook Air M1 è sempre il best buy tra i notebook con QUEST'OFFERTA

Nonostante il recente arrivo del MacBook Air con M3, la scelta più conveniente (soprattutto per chi non vuole superare i 1.000 euro di spesa) per acquistare un nuovo notebook è rappresentata dal MacBook Air con M1, ora disponibile al prezzo scontato di 859 euro, grazie a questa nuova offerta eBay. Da notare che c’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

MacBook Air M1: è il notebook da comprare oggi

Il MacBook Air con chip M1 è la scelta più equilibrata e completa per poter contare su di un nuovo notebook da meno di 1.000 euro, in grado di abbinare prestazioni ed efficienza. Si tratta del modello giusto su cui puntare in questo momento, con un rapporto qualità/prezzo al top.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche un display da 13,3 pollici, senza il notch che caratterizza le nuove versioni dei MacBook. Da segnalare anche 8 GB di memoria condivisa e 256 GB di SSD. Il notebook è dotato del sistema operativo macOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il MacBook Air con M1 al prezzo scontato di 859 euro. C’è anche la possibilità di acquistare il notebook con un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPay. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La consegna è gratuita. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo.