MacBook Air e Pro con M3: debutto previsto per il 2024

Secondo quanto si apprende, sembra che la prossima generazione di portatili di casa Apple non verrà annunciata prima dell’inizio del prossimo anno. In poche parole, MacBook Air e Pro con Apple Silicon M3 verranno svelati nel corso del primo semestre del 2024. Quali saranno i major upgrade di questi portatili? Si parla di prestazioni più elevate e di un’efficienza energetica migliorata.

MacBook con M3: tutto quello che sappiamo

A riportare questi dati ci ha pensato Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg che riferisce che i nuovi modelli di computer portatili di casa Apple verranno lanciati non prima del 2024. Ha anche detto che saranno alimentati dai processori Apple Silicon M3. Fra le altre cose, ha previsto il debutto sul mercato du iPad (2023) entry level, del nuovo Air con M2 e dell’iPad mini di settima generazione.

Ricordiamo che i MB Air sono attualmente in fase di revisione, mentre i Pro da 14 e 16″ con M3 Pro e M3 Max sembrano essere vicini alla produzione di massa. Se queste informazioni dovessero rivelarsi veritiere, il lancio dei portatili di Apple per il 2024 potrebbe avvenire anche a gennaio, come accaduto ad inizio 2023, con semplici comunicati stampa ai media. Non ci dovrebbero essere, tuttavia, cambiamenti al design delle macchine: ci saranno le solite livree e non vedremo – ancora per un po’ – pannelli OLED su device come tablet o laptop.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Mac mini (2023) è il miglior computer desktop da acquistare oggi su Amazon: costa solo 599,99€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione. Vi ricordiamo che si può anche dilazionare l’importo del PC in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.