MacBook Air (2024) con M3 da 13": prezzo SUPER, solo 1299€

Il meraviglioso MacBook Air (2024) con processore Apple Silicon M3, nella sua iterazione con pannello da 13,6 pollici, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD al seguito, costa solo 1299,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni e senza rivali, dotato delle migliori specifiche tecniche, con un design fanelss e un’estetica minimal e accattivante.

MacBook Air (2024): ecco perché comprarlo

È disponibile in diverse colorazioni (silver, Galaxy, midnight, space Gray) ed è leggerissimo. Pensate che pesa solo 1,2 Kg e è sottilissimo: non vi darà alcun problema nel vostro zaino tech quotidiano. Fra le altre cose, dispone di diverse porte Thunderbolt4 per la connettività con gli altri device e si possono anche collegare due pannelli esterni mediante gli attacchi preposti. Ha una batteria esagerata che promette ore ed ore di autonomia con una singola carica e si ricarica mediante MagSafe o tramite USB Type-C. Il chipset interno Apple Silicon M3 invece, assicura prestazioni e performance strepitose anche con i videogame e le applicazioni più impegnative. Di fatto va benissimo anche per montare un video, creare contenuti multimediali online e molto altro ancora. È perfetto per gli studenti o per i programmatori, ma va benissimo anche per chi vuole farne un utilizzo legato ad attività di amministrazione.

Il MacBook Air (2024) da 13″ è un Best Buy su tutta la linea a soli 1299,00€; non lasciatevelo sfuggire e compratelo adesso. A questa cifra è un prodotto imperdibile. C’è la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e la consegna risulterà essere celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate?