MacBook Air (2023) da 15": sconto IMMEDIATO di oltre 150€ su Amazon

Se stavate aspettando il momento perfetto per acquistare un nuovo portatile di casa Apple, oggi è il vostro giorno fortunato. Abbiamo trovato il MacBook Air (2023), il laptop da 15″ più venduto della sua categoria, ad un prezzo sensazionale su Amazon. Di fatto, da 1649,00€ lo pagherete solo 1499,00€, IVA inclusa, con uno sconto immediato di oltre 150€ sul valore di listino.

MacBook Air (2023): il laptop per tutti

Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché è un gadget veramente strepitoso uscito da pochissimi mesi sul mercato internazionale. È identico in tutto e per tutto al modello da 13″ uscito lo scorso anno, ma ha una batteria più capiente (con un’autonomia esagerata, dunque) e due speaker in più. Vanta, per ovvi motivi, un pannello ancora più generoso: in questo caso troviamo un display LCD IPS Retina da 13,6″ con cornici sottili e notch di piccole dimensioni che cela la webcam.

La scocca è interamente realizzata in alluminio unibody e c’è una comoda tastiera super ergonomica con tasti piccoli ma ben bilanciati, retroilluminato e confortevole anche nell’utilizzo prolungato. Il chipset interno è l’ottimo Apple Silicon M2 coadiuvato da 8 GB di memoria unificata e da 256 GB di spazio su SSD super veloce. Ci sono diverse porte Thunderbolt 4 USB Type-C sul frame laterale e vi è perfino la MagSafe per la ricarica rapida. Il caricatore da 67W è incluso in confezione.

Il MacBook Air (2023) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 1499,00€, IVA inclusa. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del portatile e si ha diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, volendo, si può perfino godere della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.