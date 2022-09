MacBook Air (2022): ora è un Best Buy

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero intrigante. Stiamo parlando del MacBook Air del 2022, il modello annunciato pochi mesi or sono e che oggi si può portare a casa ad un prezzo mai visto prima:1376,10 € con spedizione gratuita inclusa il costo del dispositivo. Ovviamente lo trovate su Amazon e con il computer riceverete anche una serie di vantaggi esclusivi come ad esempio, la garanzia di due anni da parte del venditore ma anche quella di Apple per ben un anno, che vi garantirà una copertura totale in caso di danni strutturali al computer. Anche l’assistenza e il supporto tecnico è semplicemente eccezionale, anche perché gli esperti vi risponderanno tutti i giorni, anche nei festivi, fino a mezzanotte.

MacBook Air 2022: a questo prezzo non potete ignorarlo

Come detto, ci troviamo di fronte ad una promozione semplicemente eccezionale, che è in grado di scuotere anche i pensieri dei più dubbiosi. Il risparmio è notevole se pensate che di listino questo laptop costa 1529,00 €. Come non parlare però delle performance incredibile di questo portatile che ha un processore Apple Silicon di nuova generazione. Le performance sono spaziali e il costo del device sembra quasi un sogno per chi con questo prodotto ci deve lavorare. È perfetto per l’editing dei video, per i lavori di grafica, per studiare, per fare la tesi e non solo. Ci troviamo di fronte ad un pc tuttofare eccezionale.

Come non segnalarvi però lo splendido display LCD da 13,6” ancora più luminoso di quello inserito nel modello precedente. Possiamo notare infatti che la risoluzione è meravigliosa, la brillantezza unica e i vostri contenuti saranno più vibranti che mai. La tastiera è comodissima per scrivere anche per parecchie ore il trackpad consente di navigare nel sistema con gestures ereditate dai melafonini del marchio, gli iPhone.

Dulcis in fondo, il design è ereditato da quello dei MacBook Pro da 14 e da 16”, con tanto di tacca sul pannello, form factor squadrato e in più troviamo quattro meravigliose colorazioni disponibili per l’acquisto. Ammettiamo che quella Midnight ci piace moltissimo anche se tende a sporcarsi con una facilità estrema.

A 1376,10 € non potete lasciarvelo sfuggire, ma siete veloci perché non sappiamo quante scorte siano disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.