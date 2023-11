MacBook Air (2022) da 13": a 1149€ è IMPERDIBILE, prendilo ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop leggero ma potente per lo studio, per l’università, per il lavoro in mobilità e non solo, oggi vogliamo proporvi l’ottimo MacBook Air (2022) da 13″ che si presenta come un best buy unico al prezzo speciale di 1149,00€, spese di spedizione comprese e IVA inclusa. Ovviamente lo trovate su Amazon e il modello in questione è in colorazione “grigio siderale” e ci sono 8 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio su SSD. Cosa aspettate quindi? A questa cifra è un gadget unico nel suo genere; è un portatile senza ventole, leggerissimo, con un chipset in grado di fare qualsiasi cosa e con un display all’altezza delle aspettative.

MacBook Air (2022) da 13″: da comprare subito

Andiamo con ordine: il MacBook Air (2022) ha uno schermo da 13,6″ LCD IPS Retina con colori nitidi e vibranti, angoli di visuale eccellenti e cornici sottili al seguito. C’è il notch che cela la webcam sulla parte superiore dello schermo. La tastiera è super ergonomica con tasti piccoli ma ben definiti, retroilluminato e confortevoli anche nella digitazione prolungata. Lo chassis è interamente fatto in alluminio ed è piacevole al tatto così come alla vista. È super resistente quindi non dovrete temere nulla.- L’autonomia è al top con la batteria integrata e ci sono tanti speaker di bordo per una qualità sonora impagabile. Come non citare poi il processore Apple Silicon M2 che permette di usare il MacBook Air (2022) anche per montare video in 4K, fare editing fotografico e programmazione.

Viene venduto e spedito da Amazon a soli 1149,00€, spese comprese, c’è la consegna gratis e rapida e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il rivenditore. Non dimenticate che avrete accesso anche al reso gratis fino al 31 gennaio 2024. Cosa aspettate?

