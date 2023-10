MacBook Air 13 M2: il laptop del futuro, oggi a un prezzo SHOCK

Corri su eBay e approfitta di una delle migliori offerte del giorno. Il MacBook Air 13 M2 è in promo a soli 1119,90 euro, invece di 1349 euro. Un risparmio eccezionale che ti permette di avere il laptop del futuro a un prezzo shock. Dotato del nuovissimo chip Apple M2, questo notebook è l’essenza della potenza e della versatilità. Lo porti sempre con te grazie a una batteria spettacolare e a una gestione intelligente dei consumi energetici, senza farti rinunciare alle prestazioni.

MacBook Air 13 M2: piccolo prezzo, zero rinunce

Con un MacBook Air 13 M2 hai tutto il necessario per lavorare e divertirti. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è l’ideale per gustarti tutti i tuoi contenuti con colori e dettagli speciali. Inoltre, grazie alla tecnologia TrueTone, la luminosità si regola in base alla luce ambientale che ti circonda. Con un SSD da 256GB hai tutto lo spazio che vuoi per installare e archiviare. La Magic Keyboard integrata con Touch ID è speciale, rendendo più produttiva e veloce la digitazione.

Cosa stai aspettando? Acquistalo ora all’incredibile prezzo di 1119,90 euro, invece di 1349 euro. Sappi che con eBay hai la consegna gratuita inclusa. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.