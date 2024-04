MacBook Air 13 con M2 (2024) in offerta su Amazon: si può pagare a rate

Il MacBook Air 13″ con chip M3, fresco di presentazione, è finalmente in offerta su Amazon ad un prezzo interessante. Grazie a questa offerta potrai portartelo a casa a 1455€, con un risparmio di circa 124€ sul suo prezzo di listino. E non è finita qui: grazie all’opzione di pagamento a rate di Cofidis, potrai dividere l’importo in più rate mensili.

Presentato nel 2024, il MacBook Air con M3 ha introdotto diverse e apprezzate migliorie rispetto alla generazione precedente. Allo stesso tempo, tutto ciò che funzionava già alla grande è stato mantenuto, a partire dall’estetica.

Il design introdotto con il chip M2 è stato mantenuto e si caratterizza per un profilo più piatto e uniforme rispetto al tradizionale design a cuneo, conferendo al dispositivo un aspetto più simile alla linea MacBook Pro. Il MacBook Air M3 è leggero e sottile, pesando solo 1,2kg e misurando 1,1cm di spessore, il che lo rende estremamente portatile.

Una delle principali novità è l’introduzione del Wi-Fi 6E, che offre una connettività migliorata rispetto al Wi-Fi 6 del modello M2, assicurando velocità di connessione superiori, a patto di disporre di un router compatibile. Adesso il MacBook Air può supportare due monitor esterni con risoluzione 4K, anche quando la scocca è chiusa – praticamente potrai trasformare questo laptop in un Mac Mini.

Sul fronte delle prestazioni, il MacBook Air con chip M3 presenta miglioramenti modesti ma significativi rispetto al suo predecessore, con il nuovo chip che promette un’accelerazione tangibile sia per il processore che per la grafica. Questi miglioramenti si riflettono in una gestione più efficiente delle applicazioni più esigenti e un’esperienza utente più fluida.

Il modello protagonista di questa offerta è quello con SSD da 512GB e memoria unificata da 8GB. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un ottimo risparmio!