Mac mini M2 a soli 559€: BOMBA delle Offerte di Primavera Amazon

Approfitta adesso delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare un fantastico Apple Mac mini M2 a prezzo speciale. Sbrigati, prima che sia troppo tardi. Mettilo in carrello a soli 559 euro, invece di 729 euro. Questo 23% di sconto è oro che cola!

Tra l’altro, essendo un cliente Prime con abbonamento attivo al servizio, puoi anche decidere di sfruttare il Tasso Zero di Amazon e pagare in 5 rate da soli 111,80 euro al mese, senza interessi. Infine, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Mac mini M2: perfetto per tutto

Con un Apple Mac mini M2 fai veramente di tutto. Acquistalo adesso su Amazon. Le sue dimensioni compatte ti permettono di avere un computer a tutti gli effetti, ma in grado di ottimizzare lo spazio di lavoro sulla tua scrivania.

Il chip M2 ha i superpoteri. Fai tantissime cose senza rallentamenti né bug. Connetti tutto quello che ti serve per lavoro e intrattenimento. Infatti, a tua disposizione hai due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI il WiFi 6E, la connessione Bluetooth 5.3, la Gigabit Ethernet e un jack per cuffie.

Acquistalo ora a soli 559 euro, invece di 729 euro. Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.