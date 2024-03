Mac Mini con M2 Pro in offerta su Amazon: tanta potenza, dimensioni compatte

Il Mac mini 2023 con chip M2 Pro rappresenta l’ultima frontiera dell’innovazione di Apple, offrendo un concentrato di potenza e versatilità in un design compatto. Attualmente disponibile con un leggero sconto su Amazon: lo paghi 1.494,03€. Questo computer desktop si distingue per le sue capacità eccezionali, adatte tanto agli utenti professionali quanto a quelli domestici alla ricerca di prestazioni elevate.

Equipaggiato con il chip M2 Pro, il Mac mini offre prestazioni straordinarie per affrontare i progetti più impegnativi: fino a 12 core di CPU per ottimizzare i flussi di lavoro professionali e fino a 19 core di GPU per elevarne le capacità grafiche a nuovi livelli. La possibilità di espandere la memoria unificata fino a 32GB garantisce la fluidità necessaria per il multitasking e la gestione di file di grandi dimensioni, rendendo ogni operazione più veloce e efficiente.

La connettività è un altro punto di forza del Mac mini, con quattro porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet, e l’opzione di scegliere una connessione di rete 10Gb Ethernet per velocità fino a dieci volte superiori. Questa vasta gamma di connessioni permette di collegare facilmente tutti i dispositivi desiderati, massimizzando la produttività.

Compatibile con le app quotidiane come Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, e Zoom, oltre a oltre 15.000 app e plug-in ottimizzati per il chip M2 Pro, il Mac mini garantisce prestazioni eccezionali senza compromessi. La memoria unificata avanzata supporta un trasferimento dati rapido e fluido, mentre l’archiviazione SSD 100% flash offre ampio spazio per tutti i file essenziali, con la possibilità di espanderla fino a 8TB.

La sicurezza è al centro dell’esperienza Mac mini, con il chip M2 Pro e macOS Ventura che introducono funzionalità avanzate di privacy e sicurezza, tra cui protezioni integrate contro malware e virus, oltre al Secure Enclave di nuova generazione per proteggere sistema e dati.

L’offerta per il Mac mini 2023 con chip M2 Pro a 1.494,03€ rappresenta un’opportunità eccezionale per chi desidera un computer desktop potente, versatile e sicuro. Capace di gestire senza problemi task intensivi come il modeling 3D, l’editing di video ProRes a 8K e l’elaborazione di immagini di grandi dimensioni, il Mac mini è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni di alto livello in un formato compatto.