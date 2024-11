Luci albero di Natale smart di Govee in super offerta su Amazon (-35%)

Con le luci di natale smart di Govee puoi dar vita ad un albero di Natale davvero personalizzato e soprattutto variabile nei suoi giochi di colori che arricchiscono l’atmosfera natalizia in casa tua. Oggi puoi acquistarle su Amazon al prezzo eccezionale di 64,99 euro invece di 99,99 grazie alla settimana del Black Friday.

Luci di natale smart Govee: un tripudio di colori e funzionalità

Le Luci di Natale smart di Goove sono composte da 200 LED RGBWIC potenziati con sfumature di colore che spaziano dal bianco caldo al bianco freddo, ideali per creare l’atmosfera perfetta in ogni occasione. Ogni LED è controllato in modo indipendente per creare effetti dinamici e personalizzati.

La tecnologia di Shape Mapping fa il resto: identifica la posizione di ogni LED per realizzare disegni personalizzati e spettacolari. E con oltre 130 modalità di scena preimpostate, puoi decorare ogni angolo della tua casa, dentro o fuori, senza mai ripeterti oppure l’albero di Natale stesso.

Le controlli in modo smart grazie alla compatibilità con Google Home, Alexa e l’app Govee Home e con il microfono incorporato si sincronizzano al ritmo delle canzoni: immagina quindi di usarle sull’albero di Natale mentre riproduci una playlist di canzoni adatte al periodo.

Il filo verde scuro si adatta perfettamente con l’albero, mentre il rocchetto integrato facilita l’organizzazione e lo stoccaggio. Una decorazione versatile, luminosa, personalizzabile e facile da gestire: acquista adesso le luci di natale smart di Govee in sconto a 64,99 euro.