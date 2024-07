Luce solare a 3,34€ su Amazon: sconto 50%, 176 LED e tantissima luce GRATIS

Con queste luci solari, i tuoi spazi esterni non solo saranno molto più luminosi, ma cambieranno completamente aspetto, risultando più belli e piacevoli da vivere. Grazie all’incredibile sconto del 50%, da Amazon puoi portarle a casa a 3,34€ l’una appena, in promozione. Puoi accedere a questa occasione semplicemente accaparrandoti la scorta da 6 pezzi a 19,99€, seguendo queste istruzioni:

copia fra gli appunti il codice ” DCPP42N4 “;

” DCPP42N4 “; metti il prodotto nel carrello;

prima di completare il tuo ordine, incolla il codice promozionale copiato;

attendi la consegna, che è rapida e gratuita, grazie ai servizi Prime.

Questa serie di faretti da esterno vanta un incredibile totale di 176 luci a LED ultra-luminose, che garantiscono un’illuminazione eccezionale durante la notte. Che tu voglia creare un’atmosfera accogliente o assicurare la sicurezza della tua proprietà, queste luci ti offriranno la luce brillante e radiosa di cui hai bisogno.

Il segreto di questa illuminazione sorprendente risiede nel suo efficiente pannello solare e nella potente batteria da 1500 mAh. Durante il giorno, il pannello solare accumula l’energia solare, che viene immagazzinata nella batteria per fornire un’illuminazione affidabile anche nelle ore notturne. Questa soluzione energeticamente efficiente ti permetterà di risparmiare sui costi dell’elettricità, senza rinunciare alla luminosità.

A disposizione, 3 diverse modalità di funzionamento: puoi optare per la luce costante, la modalità di rilevamento del movimento o quella di rilevamento notturno, a seconda delle tue preferenze e delle necessità del tuo spazio esterno.

Inoltre, questa soluzione è dotata di un grado di resistenza all’acqua IP65, rendendola in grado di affrontare le condizioni meteorologiche più avverse, come pioggia e tempeste. Puoi installarla senza preoccupazioni, sapendo che fornirà un’illuminazione affidabile in ogni condizione.

L’installazione di queste luci solari da esterno è davvero semplice e non richiede alcun complesso collegamento elettrico. Basta fissarle al muro o alla recinzione e il pannello solare si caricherà automaticamente. In pochi minuti, potrai aggiungere una tocca di luce e stile al tuo spazio all’aperto.

