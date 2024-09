Lol 5, svelato il cast dei nuovi comici: c'è anche Enrico Brignano

Lol 5 è senza dubbio uno dei comedy show più attesi della nuova stagione televisiva e, proprio in questi giorni, abbiamo appreso chi saranno i nuovi conduttori del programma.

Non più Fedez e Frank Matano. A supervisionare il gioco ci saranno altri due volti noti: Alessandro Siani ed Angelo Pintus, pronti ad analizzare le dinamiche della divertente gara dalla “control room”.

Ma le sorprese non sono finite: per alimentare l’attesa verso la quinta edizione di Lol: Chi ride è fuori, Prime Video ha svelato anche i nomi dei comici che parteciperanno alla sfida.

Lol 5: cast, quando inizia e dove vederlo in streaming

Nel dettaglio, il cast di Lol 5 è composto da Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli.

Il format del programma resta invariato: i concorrenti dovranno rimanere seri per un tempo totale di 6 ore, cercando allo stesso tempo di far ridere i loro avversari. Anche un minimo accenno di sorriso porterà ad un’ammonizione con cartellino giallo, oltre che all’espulsione in caso di recidiva. Il vincitore, ossia l’ultimo comico rimasto serio, si aggiudicherà il premio finale di 100.000 euro, che verrà donato in beneficenza.

La quinta stagione di Lol promette risate ed uno scontro all’ultima battuta. Ogni comico metterà in scena il proprio stile, dalla stand-up fino all’improvvisazione più istintiva, ed a volte trash. Gli spettatori si augurano di ritrovare la creatività e il divertimento delle prime due edizioni: non è un segreto che Lol 3 e 4, pur con ascolti lodevoli, abbiano convinto il pubblico solo in parte.

Anche in questa edizione farà la sua comparsa un aspirante comico, vincitore dello show parallelo Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro. La nuova stagione sarà composta da 6 episodi e verrà prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios. Lol 5 sarà disponibile in streaming nel 2025 su Prime Video.