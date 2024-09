Lol 5, termina l'era Fedez-Matano: chi sono i nuovi conduttori?

Manca ormai poco alla quinta edizione di Lol – Chi ride è fuori, il celebre game show di Amazon Prime Video che ha saputo conquistare il pubblico grazie a momenti di pura, ed a volte dissacrante, comicità.

Nelle prime stagioni, comici come Lillo, Angelo Pintus e Maccio Capatonda hanno regalato performance diventate ormai memorabili, contribuendo a rendere il programma un vero e proprio successo. Tuttavia, Lol 5 promette importanti novità, a partire dal cambio di conduzione.

Alessandro Siani e Angelo Pintus condurranno Lol 5

Dopo la breve partecipazione di Mara Maionchi nella prima stagione di Lol, sono stati Fedez e Frank Matano a condurre il programma, tenendo d’occhio le risate dei concorrenti dalla control room. I due non saranno più presenti: la notizia è stata comunicata attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Amazon Prime Video.

A prendere il loro posto saranno Alessandro Siani e Angelo Pintus. Quest’ultimo è un volto noto per gli amanti di Lol, essendo stato uno dei protagonisti indiscussi della prima edizione, dove è rimasto celebre per la battuta “Hai ca*ato?“. Per Siani, invece, sarà un’impegnativa prima volta, non essendo mai apparso in nessuna delle edizioni, né come concorrente e né appunto come conduttore.

Oltre a Lol 5, tornerà presto anche un altro format molto apprezzato dal pubblico: Lol Talent Show – Chi Fa Ridere è Dentro. In questo caso ci sono numerose riconferme: la conduzione verrà affidata al Mago Forest, mentre in giuria ci saranno nomi illustri come Elio, Lillo Petrolo e Katia Follesa.

I presupposti per una nuova stagione all’altezza delle aspettative ci sono tutti, assieme ad una (doverosa) rinfrescata in control room. La speranza è che anche il cast dei nuovi comici scelti per Lol 5 riesca a dare quella giusta scossa in più che, a detta di molti, nelle ultime due edizioni è venuta un po’ a mancare.