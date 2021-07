Ormai è ufficiale: la serie TV “Loki‘ tornerà per una seconda stagione su Disney+. A rivelarlo è la casa produttrice in un comunicato apparso durante i titoli di coda del finale dell'ultima puntata uscita poche ore or sono.

Loki tornerà per una seconda stagione, UFFICIALE

Il Dio dell'inganno inseguirà il suo piano malvagio ancora una volta, in un'altra stagione. Se questo vi suona alquanto strano e incomprensibile, probabilmente non avete ancora visto la serie TV dedicata al fratellastro di Thor.

Disney ha rivelato che la fortunata serie dei Marvel Studios tornerà per una seconda stagione sempre su Disney+. Il gigante dei media ha usato il finale dello show per annunciare la notizia. A metà dei titoli di coda del sesto episodio, è apparsa una dicitura che recava scritto: “Loki tornerà nella seconda stagione“.

La decisione è stata veramente facile: questa fortunata serie sta godendo di un ampio successo presso il pubblico e la prima puntata ha registrato numeri incredibili. E pensate che Disney+ ha spostato i giorni di uscita delle puntate da venerdì a mercoledì.

Ora è diventato il primo show Marvel ad sulla piattaforma di streaming on demand ad ottenere un rinnovo per la seconda stagione. Nel frattempo, il destino di WandaVision e The Falcon e Winter Soldier rimane ancora molto incerto, nonostante abbiano ottenuto, rispettivamente, 23 e 5 nomination agli Emmy Awards.

Loki ha contribuito a stabilire alcuni dei principali elementi narrativi che permetteranno di ristabilire un ordine tutto nuovo attraverso la fase quattro del Marvel Cinematic Universe. Nel prossimo futuro vedremo molteplici universi che verranno esplorati dai nostri protagonisti, grazie soprattutto a Wanda e Doctor Strange (nel film in uscita “Doctor Strange in the Multiverse of Madness“).

È un buon momento per essere un fan della Marvel. La scorsa settimana ha visto l'uscita di Black Widow su Disney+ Premier Access e nei cinema di tutto il mondo Il film ha già incassato 60 milioni di dollari sul servizio di streaming e oltre 215 milioni a livello globale. Pochi giorni fa, la Disney ha anche mostrato anche il teaser trailer del primo show animato dal titolo “What If…?“. Questo debutterà sulla piattaforma il prossimo 11 agosto.

