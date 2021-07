Marvel's What If sta per arrivare: l'azienda produttrice ha appena condiviso un nuovo trailer dedicato alla prima serie animata della casa delle idee. Non di meno, abbiamo anche la data di debutto della prima stagione che andrà in onda, ovviamente, su Disney+.

Marvel's What If è la prima serie animata dell'MCU

Questa è una serie animata che promette di mostrare versioni alternative delle dozzine di personaggi che compongono l'universo interconnesso di film e show dell'MCU. Ora, grazie a un nuovo trailer, possiamo dare un primo nostro sguardo al prossimo show che debutterà su Disney+ l'11 agosto.

Come suggerisce il nome, What If…? mostrerà diverse versioni dell'MCU e risponderà a domande come: “E se Peggy Carter fosse stata scelta per ottenere il Super Soldier Serum invece di Steve Rogers?” o “E se Yondu avesse rapito T'Challa invece di Peter Quill quando è venuto sulla Terra?“

A differenza degli altri spettacoli Disney Plus Marvel che sono live-action, What If…? segna anche la prima proprietà animata nell'MCU, un fattore che rende più facile rivisitare le trame alterate senza, ad esempio, dover rigirare da zero l'intero “Captain America: il primo vendicatore” nel 2021.

Curiosamente, la serie animata è considerata parte del MCU generale, nonostante i suoi racconti dell'universo alternativo. Non di meno, introdurrà il personaggio di Uatu the Watcher (doppiato da Jeffrey Wright) come narratore della serie.

Le versioni alternative dei personaggi sembrano essere un tema popolare nell'MCU in questo momento, con Loki che presenta già una sfilza di diverse versioni del cattivo da tutta la timeline.

Notiamo che la lista di film e serie TV della Marvel continua ad espandersi; è possibile che le ipotetiche animazioni di What If…? un giorno possano apparire anche all'interno di un film o una serie TV live-action. Sarebbe bellissimo!

Anche la data di uscita di agosto ha perfettamente senso, dato che la prima stagione di Loki si concluderà il 14 luglio, rendendo What If…? il modo perfetto per assicurarsi che i più grandi fan della Marvel rimangano abbonati a Disney Plus per un altro mese o due.

