Guardate anche voi come il team VFX della Marvel ha creato un nuovo “linguaggio visivo” per The Falcon and the Winter Soldier . Di fatto, gli autori volevano che il nuovo Cap volasse in modo diverso dagli altri personaggi Marvel.

The Falcon and The Winter Soldier: un lavoro ex novo

Ora che la prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier è terminata, mancano ancora poche settimane al debutto di Loki.

In queste ore, Marvel ha pubblicato un video dietro le quinte sul suo canale YouTube che descrive in dettaglio gli effetti CGI che mostrano come Sam Wilson (ak Anthony Mackie) voli in aria come Falcon [piccoli spoiler avanti se non hai ancora visto lo show].

Eric Leven, supervisore degli effetti visivi per Falcon, analizza un paio di scene chiave dello spettacolo. Troviamo anche la scena dell’inseguimento a mezz’aria del primo episodio della serie.

“Quello che volevo davvero fare per le grandi sequenze d’azione era, per quanto possibile, far sentire le cose come se fossero radicate nella realtà“, spiega Leven. “Ovviamente, non abbiamo Anthony Mackie che vola in giro in un vero jet pack con vere ali, ma volevamo dare l’impressione che se lo fosse, come lo filmeremmo?“

Si dice che il regista Kari Skogland voleva che le scene di volo trasmettessero l’autentica sensazione di una persona reale che si libra nell’aria, con i piloti in tuta alare che saltano dagli aerei che sono serviti come ispirazione. Ma stavano cercando di evitare di emulare i modelli di volo di altri eroi nell’MCU che possono volare; “pensiamo ad Iron Man“, suggerisce Leven. Il risultato è stato un nuovo linguaggio visivo per lo spettacolo.

Potete guardare il video completo dei segreti degli effetti visivi di The Falcon and the Winter Soldier di seguito.

Oh, e nel caso voi steste ancora cercando altri MCU, sappiate Loki sarà presentato in anteprima su Disney Plus il 9 giugno (i nuovi episodi verranno rilasciati di mercoledì invece che di venerdì).

