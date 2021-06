Disney+ non ha in programma una tariffa supportata dalla pubblicità a basso costo, per il momento. Questo è quanto dichiarato dal CEO in persona poche ore or sono.

Disney+: nessun piano di abbonamento low-cost

Molti importanti piattaforme di streaming on demand supportano la pubblicità in una forma o nell'altra – pensiamo a Hulu, HBO Max o Sling TV, giusto per citarne qualcuno – ma il capo della Disney afferma che il servizio dell'azienda non aggiungerà annunci alla sua piattaforma.

Parlando alla 23a conferenza annuale di comunicazione del Credit Suisse martedì, al capo della Disney Bob Chapek è stato chiesto dal moderatore e amministratore delegato del Credit Suisse Doug Mitchelson se il servizio avesse intenzione di introdurre un abbonamento di ingresso low cost supportato dalle pubblicità.

Sebbene non abbia completamente respinto il concetto di un piano più economico su Disney Plus, Chapek ha affermato che non è un qualcosa che interessa la società, al momento:

Stiamo sempre rivalutando il modo in cui andiamo sul mercato in tutto il mondo, ma ora non abbiamo piani del genere per farlo. Siamo contenti dei modelli che abbiamo in questo momento. Non ci limiteremo a dire no a niente. Ma in questo momento, non abbiamo piani del genere per questo.

Mitchelson ha sollevato un punto interessante: molti consumatori Disney hanno già familiarità con un'esperienza pubblicitaria attraverso Disney Channel – dopo tutto è offerta tramite cavo – e lo streaming supportato da pubblicità offerto ad un prezzo è una pratica popolare tra molti dei principali servizi degli ultimi tempi. Ma per quanto riguarda i suoi prezzi attuali e il recente aumento dei prezzi? Chapek ha affermato che il salto da $ 7 al mese a $ 8 ha avuto poco effetto sui numeri di abbonamento dell'azienda:

Abbiamo lanciato a un punto di apertura prezzo-valore molto interessante. Il primo aumento dei prezzi che hai menzionato nei primi 16 mesi è avvenuto di recente e per questo non abbiamo riscontrato un tasso di abbandono significativamente più alto.

Disney+ vedrà sicuramente un aumento degli abbonamenti nel tempo. La maggior parte dei servizi principali aumenta regolarmente i prezzi, con molti che sostengono che il valore che forniscono giustifica le tariffe di abbonamento mensili in costante aumento.

