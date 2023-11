Logitech Pebble 2, il mouse wireless che TUTTI vogliono (-19%)

Se c’è un mouse wireless che è sulla bocca di tutti, quello è esattamente Logitech Pebble 2. È impossibile non conoscerlo perché tutti ne hanno parlato almeno una volta e se ti trovi qua, forse sei interessato ad averlo anche tu. Fatti dire che è il momento giusto visto che è in promozione su Amazon.

Se vuoi un mezzo comodo e soprattutto con tanta libertà, questo è il prodotto che fa per te. Collegati e approfitta del ribasso del 19% che ti permette di portarlo a casa con soli 24,90€ su Amazon.

Le spedizioni? Sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech Pebble 2: la versione aggiornata del mouse wireless più amato

Sono varie le caratteristiche che rendono Logitech Pebble 2 il mouse wireless per eccellenza ma se ne vogliamo considerare un paio, allora ti dico che è comodo e versatile. Lo puoi usare con qualunque sistema operativo e si collega ai tuoi prodotti tramite Bluetooth quindi è semplice quanto veloce da connettere.

Non solo, in questa versione 2.0 hai la possibilità di connetterlo a tre dispositivi diversi e passare da uno all’altro con l’apposito tasto di switch come già succedeva su altri prodotti Logitech. Come vedi, è molto più che versatile.

Batteria che dura 24 mesi e non ti lascia amare sorprese, click scorrevoli e silenzio assoluto. Ti meravigli e quasi non ci credi la prima volta che fai click sul tasto destro o sulle sinistro per non fiata minimamente. Ma scherzi a parte: il design semplice quanto ergonomico è vincente.

Come mai? Lo puoi usare sia con mano destra che con mano sinistra quindi cosa ti sta frenando?

Non perdere neanche un secondo in più e porta a casa subito il tuo mouse wireless Logitech Pebble 2 a soli 24,90€ con sconto del 19% in corso. Corri su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.