Logitech MK470: mouse e tastiera di ALTA qualità (-34%)

Se stai cercando un upgrade per la tua postazione di lavoro che ti consenta di lavorare con efficienza ed eleganza, il kit mouse e tastiera wireless Logitech MK470 è la scelta perfetta. E cosa ancora migliore? È in vendita su Amazon con un mega sconto del 34%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 40,99 euro, anziché 61,99 euro.

Logitech MK470: questa offerta non durerà ancora a lungo

Questo kit offre una combinazione ottimale di funzionalità e design. La tastiera sottile è dotata di un tastierino numerico completo e 12 tasti di scelta rapida, garantendoti tutte le funzioni di cui hai bisogno a portata di mano. I tasti a profilo ribassato con interruttori a forbice offrono una digitazione fluida e silenziosa, simile a quella di un laptop, mentre il mouse arrotondato è comodo sia per destri che per mancini.

Uno dei punti di forza di questo kit è il funzionamento silenzioso. Testato in laboratorio fino al 90% di rumore in meno rispetto ai tradizionali mouse e tastiere, ti permette di lavorare senza disturbare te stesso o gli altri intorno a te.

La connessione wireless è semplice e affidabile grazie al ricevitore USB plug-and-play da 2.4 GHz, con un raggio d’azione fino a 10 metri. Questo ti offre la libertà di organizzare il tuo spazio di lavoro senza preoccuparti dei fastidi dei cavi.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con batterie a lunga durata, fino a 18 mesi per il mouse e addirittura 36 mesi per la tastiera, non dovrai preoccuparti di doverle sostituire spesso. Inoltre, entrambi i dispositivi hanno una modalità di sospensione per il risparmio energetico quando non vengono utilizzati.

Non perdere questa opportunità di migliorare la tua esperienza di lavoro con il kit mouse e tastiera Logitech MK470. Acquistalo subito su Amazon al prezzo competitivo di soli 40,99 euro, prima che sia troppo tardi.