Logitech M705: mouse wireless con 5 pulsanti da personalizzare (24€)

Porta l’esperienza davanti al computer a un livello successivo con un mouse che personalizzi a piacimento e ti offre esattamente ciò di cui hai bisogno. Logitech M705 è un vero e proprio successo quindi non aspettare un secondo in più: ti offre tutto quello di cui sei in cerca.

Collegati ora su Amazon dove lo trovi in offerta. Grazie al ribasso del 14% lo fai diventare tuo a soli 24,99€. Cosa potresti volere di più?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech M705: il mouse wireless di cui hai bisogno sulla scrivania

Il Logitech M705 è un mouse spaziale di cui non ti puoi pentire. Con una ergonomia elevata che ti consente di passare ore e ore davanti al computer senza dolori ai polsi, è completo di tutto e semplicissimo da utilizzare. Otre ad essere compatibile con diversi sistemi operativi, non ha fili. Ciò significa che lo connetti tramite micro ricevitore USB ed il gioco è fatto.

1000 DPI a disposizione e ben 5 pulsanti programmabili per rendere l’esperienza ancora più personale. Se tutto questo non ti basta sappi che le dimensioni rimangono compatte. In mano hai un feeling senza compromessi ma hai altresì la possibilità di averlo sempre con te se, ad esempio, lo usi con un laptop.

Punto forte di questo gioiellino è la sua autonomia: dura ben 3 anni e non ti mette mai limiti.

Allora, cosa stai aspettando? Collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo Logitech M705 a soli 24,99€ con gli sconti in corso. Non te ne potrai pentire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.