Logitech K380: la tastiera wireless COMPATIBILE con TUTTO a soli 35€

Approfitta subito di questa spettacolare offerta di Amazon e portati a casa una delle migliori tastiere wireless compatte in circolazione. Senza perdere tempo dunque metti nel tuo carrello Logitech K380 a soli 35,59 euro, invece che 58,99 euro.

Anche se lo sconto segnalato è dell’11% in realtà dal prezzo originale siamo bel oltre, arriviamo al 40% e quindi ora risparmi più di 23 euro. Inoltre, se sei iscritto ai servizi Prime, questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 11,87 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei abbonato al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech K380: una super offerta per una super tastiera

Logitech K380 è pensata per chi ha più dispositivi e vuole collegarli con un’unica tastiera. Infatti una delle sue principali caratteristiche è proprio la sua versatilità. È compatibile con Windows, Mac, ChromeOS, iOS e Android. Quindi la puoi connettere a computer, laptop. MacBook, iPad, Chromebook e tanto altro.

I tasti garantiscono una digitazione fluida e veloce con pochissimo rumore. Sono leggermente concavi e quindi quando appoggi le dita hai una sensazione piacevole. Il profilo è ribassato e occupa davvero pochissimo spazio. La puoi mettere in un piccolo zainetto o bella borsa dove tieni il portatile.

Smetti di leggere perché non c’è più tempo. Vai invece subito su Amazon e acquista la tua Logitech K380 a soli 35,59 euro, invece che 58,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

