Logitech G402: mouse leggero con 4000 DPI e 8 pulsanti a SOLI 34€

Se vuoi mettere le mani su un mouse performante con diversi pulsanti programmabili e un sensore precisissimo senza però spendere un capitale, dai un’occhiata a questa offerta. In questo momento Amazon sta proponendo il mitico Logitech G402 a soli 34,99 euro, invece che 79,99 euro.

Anche se non viene riportato, il prezzo originale è quello che vedi sopra, per cui adesso c’è uno sconto pazzesco e risparmi ben 45 euro sul totale. Non è una promozione da farsi scappare. Anche perché con questo mouse giocare sarà un’esperienza meravigliosa, senza precedenti.

Logitech G402 a un prezzo da sogno

Sicuramente a un prezzo così basso è uno dei migliori mouse che puoi acquistare oggi. Ha un’impugnatura ergonomica che garantisce il massimo del comfort anche dopo diverse ore di gioco. Possiede ben 8 pulsanti che potrai programmare facilmente con il software dedicato creando le scorciatoie che desideri. E con il cavo USB lo colleghi praticamente a tutti i computer.

Ha un tracciamento super preciso fino a 500 IPS e puoi impostarlo su 4 livelli DPI in base alle tue esigenze. Questo vuol dire che è perfetto non solo per il gaming ma anche per lavoro. Ha un tempo di risposta di 1 ms e questo farà la vera differenza soprattutto durante le partite online.

Fai alla svelta perché l’offerta scadrà sicuramente da un momento all’altro. Per cui prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Logitech G402 a soli 34,99 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.