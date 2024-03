L'iRobot Roomba Combo i5+ è in offerta su Amazon: risparmi oltre 120€

L’iRobot Roomba Combo i5+ è una vera e propria rivoluzione nella pulizia domestica, grazie alla sua combinazione vincente di funzionalità di aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo intelligente.

In offerta su Amazon al prezzo scontato di 499,90€, rispetto al prezzo più basso recente di 626,48€, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti offre un livello di comodità e efficienza senza precedenti per mantenere la tua casa impeccabilmente pulita con il minimo sforzo.

Il Roomba Combo i5+ è capace di riprendere la pulizia esattamente da dove si era interrotto dopo la ricarica. Questo significa che non dovrai preoccuparti di aree non pulite o di dover riavviare manualmente il robot: si occupa lui di tutto, garantendo che ogni angolo della tua casa riceva l’attenzione che merita.

Il sistema di pulizia a 4 fasi del Roomba Combo i5+ è progettato per affrontare ogni tipo di sporco e superficie. Le doppie spazzole in gomma multisuperficie assicurano un’aspirazione efficace su tappeti e pavimenti duri, mentre la spazzola puliscibordi si prende cura di muri e angoli, e il panno per la pulizia finale lascia i pavimenti lucidi e senza macchie.

Una delle sue funzionalità più comode in assoluto? La Clean Base per lo svuotamento automatico, che permette al Roomba Combo i5+ di svuotarsi da solo dopo ogni sessione di pulizia. Questo riduce notevolmente la necessità di intervento manuale, consentendo fino a due mesi di pulizie senza dover pensare allo svuotamento del contenitore.

Con iRobot OS, puoi programmare il tuo Roomba Combo i5+ per iniziare a pulire non appena esci di casa e completare il lavoro prima del tuo rientro. Questo assicura che tu possa sempre tornare in un ambiente pulito e accogliente, massimizzando il tuo tempo libero per dedicarlo alle attività che ami.

Con l’offerta attuale, è un’investimento eccellente per chi cerca l’ultima tecnologia in fatto di pulizia domestica. Addio pavimenti sporchi: farà tutto il robot, regalandoti molto più tempo libero. Acquistalo ora risparmiando!