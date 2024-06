L'iPhone 15 Pro è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero ottimo

Il top di gamma di Apple è in offerta su Amazon con un ottimo sconto sul suo prezzo di listino. Scocca in titanio, chip potentissimo di ultima generazione e, finalmente, un ingresso USB-C al posto del Lightning. E’ un ottimo momento per fare l’upgrade: l’iPhone 15 Pro da 256GB oggi lo paghi 1249€ invece di quasi 1500€. E sì, chiaramente al momento del checkout potrai scegliere di pagarlo in più rate mensili.

Dotato del chip A17 Pro, offre prestazioni eccezionali sia in termini di velocità che di efficienza energetica, rendendolo ideale per il gaming e le applicazioni più esigenti. Vi basti pensare che ora sull’App Store ci sono veri e propri giochi AAA, come Resident Evil e Assassin’s Creed, ottimizzati proprio per sfruttare al meglio il nuovo chip di Apple.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici garantisce una qualità visiva straordinaria, con colori vividi e una luminosità elevata.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza del dispositivo. La fotocamera principale da 48 MP, combinata con un teleobiettivo e un ultra-grandangolare, offre versatilità e qualità eccellente in tutte le condizioni di illuminazione. Inoltre, il sistema di stabilizzazione ottica avanzata consente di ottenere scatti e video estremamente nitidi anche in movimento.

Il nuovo connettore USB-C, finalmente adottato anche da Apple, consente una maggiore velocità di trasferimento dati e una maggiore compatibilità con gli accessori. Non esiste un momento migliore per acquistarlo: approfitta di questa offerta e porta a casa l’iPhone 15 Pro ad un prezzo imbattibile.