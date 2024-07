L'iPhone 13 è in offerta su Amazon a soli 569€: lo puoi pagare a rate

L’Apple iPhone 13 con capacità di 128 GB e finitura Galassia è attualmente in offerta con uno sconto del 25%, a 569,00 euro rispetto al prezzo consigliato di 759,00 euro. Questo smartphone rappresenta uno dei dispositivi di punta di Apple, ed è tuttora un’ottima soluzione per chi cerca un device con grandi prestazioni e forte affidabilità.

L’iPhone 13 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che offre una qualità visiva eccezionale con colori vivaci, neri profondi e una luminosità elevata, ideale per la visione di contenuti multimediali, il gaming e l’uso quotidiano. La risoluzione dello schermo è di 2532 x 1170 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate.

Sotto il cofano, l’iPhone 13 monta il chip A15 Bionic, uno dei processori più veloci mai realizzati da Apple, che assicura prestazioni fluide e reattive, sia per le applicazioni più comuni che per quelle più intensive in termini di risorse. Questo chip integra una CPU a 6 core, una GPU a 4 core e un Neural Engine a 16 core, ottimizzando l’efficienza energetica e le capacità di apprendimento automatico.

Il comparto fotografico dell’iPhone 13 è composto da una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 MP, che include una lente grandangolare e una ultra grandangolare. Queste fotocamere supportano modalità fotografiche avanzate come la modalità Notte, la modalità Ritratto e Smart HDR 4, che migliorano la qualità delle foto in diverse condizioni di luce. La fotocamera frontale da 12 MP, dotata di TrueDepth, supporta il riconoscimento facciale Face ID e permette di scattare selfie di alta qualità.

Un’altra caratteristica notevole dell’iPhone 13 è la sua capacità di resistere all’acqua e alla polvere con una certificazione IP68, che offre protezione contro le immersioni in acqua fino a 6 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. Inoltre, la batteria migliorata garantisce un’autonomia superiore rispetto ai modelli precedenti, permettendo un uso prolungato durante la giornata.

Se stai cercando un'opportunità per accedere all'ecosistema di prodotti e servizi di Apple ad un prezzo sfacciatamente competitivo, questa è decisamente l'offerta che fa al caso tuo.