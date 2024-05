L'IDROPULITRICE Parkside a 54€ sta andando a ruba: fai presto, prima che si esaurisca!

Questa è un’offerta davvero clamorosa per chi cerca un dispositivo in grado di pulire affondo giardini, automobili e chi più ne ha, più ne metta! L’idropulitrice Parkside PHD 135 crolla a un prezzo di appena 54,90€. Il merito di questo prezzo bassissimo è del coupon “PSPRMAY24“, da aggiungere in fase d’acquisto!

Tutte le caratteristiche dell’idropulitrice Parkside

Con le sue 3 opzioni di utilizzo, questa idropulitrice si adatta a ogni situazione: il getto a ventaglio per una pulizia delicata, il tagliasporco turbo per le macchie più più ostinate, e l’opzione con detergente per una pulizia profonda, resa possibile dal serbatoio integrato che offre un dosaggio automatico del detergente a bassa pressione. E grazie al sistema Quick Connect, potrai cambiare ugello con un semplice click.

Visto il suo formato, la mobilità è garantita dalle grandi ruote e dal manico pieghevole, che facilitano il trasporto dell’idropulitrice ovunque sia necessario. E la comodità è ulteriormente migliorata dal tubo ad alta pressione antitorsione da 7 metri che assicura una pulizia senza interruzioni, anche nelle situazioni più impegnative.

I supporti integrati sono studiati per mantenere in ordine cavi e accessori, evitando grovigli e facilitando l’accesso rapido a tutto ciò di cui hai bisogno durante le operazioni di pulizia. Inoltre, è presente un sistema a clic Parkside, caratteristica distintiva di questa idropulitrice che garantisce la compatibilità con i sistemi di tubi comuni. Gli accessori inclusi con l’idropulitrice arricchiscono ulteriormente l’esperienza di utilizzo. Nel set troverai una varietà di ugelli, lance e spazzole progettati per affrontare diverse tipologie di sporco e superfici. E le sue specifiche tecniche sono davvero impressionanti e testimoniano la sua potenza e capacità. Con un carico di 1800 watt, è in grado di generare una potenza sufficiente per affrontare anche le superfici più ostinate. La portata massima di 420 litri all’ora garantisce una pulizia rapida ed efficace, consentendo di coprire grandi aree in meno tempo. Inoltre, la pressione che raggiunge i 135 bar assicura una forza di pulizia straordinaria, capace di rimuovere sporco incrostato, macchie di olio, e altre impurità difficili da eliminare con metodi tradizionali. Acquista l’idropulitrice su eBay!

Inizia a pulire il tuo giardino con una facilità disarmante grazie all’idropulitrice Parkside PHD 135 a soli 54,90€ grazie al coupon “PSPRMAY24“. Si tratta di un prodotto ricondizionato dal venditore e completo di tutti gli accessori, tranne il detergente!