L'iconico Logitech G G502 HERO costa solo 39€ grazie alle OFFERTE di PRIMAVERA

Grazie al sensore ottico HERO di ultima generazione, il Logitech G G502 HERO offre un tracciamento impeccabile fino a 25.600 DPI, senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Avrai il controllo assoluto del tuo destino in ogni momento durante il gioco, questo grazie anche al sistema di tensionamento meccanico dei pulsanti che assicura clic precisi e reattivi.

Con i suoi 11 pulsanti programmabili e il sistema di regolazione del peso, avrai anche la libertà di creare il tuo stile di gioco unico e trovare l’equilibrio perfetto che si adatta al tuo stile di gioco.

Parlando di estetica, non manca la tecnologia LIGHTSYNC RGB, grazie alla quale puoi personalizzare l’illuminazione del mouse con una vasta gamma di colori. Il Logitech G G502 HERO è costruito con materiali di alta qualità e testato rigorosamente per garantire una durata eccezionale. Logitech G è il marchio di accessori gaming più venduto al mondo, offrendo affidabilità senza compromessi.

Inoltre, il mouse è dotato di un’architettura ergonomica per il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco, un cavo intrecciato per una maggiore durata, memoria integrata per l’archiviazione delle impostazioni e software Logitech G HUB per una personalizzazione avanzata.