L'HP Laptop 15s è in offerta su Amazon ad un OTTIMO prezzo

Il notebook HP 15s è ora disponibile al prezzo di 449,99€, con un importante sconto sul suo normale prezzo di 569€. Un’ottima occasione per chi cerca un laptop affidabile e performante ad un prezzo estremamente competitivo. Se lo desideri, sei libero di dividere l’importo in più rate mensili al momento del checkout, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile!

Il cuore pulsante del notebook è il processore AMD Ryzen 5-5500U, che offre basso consumo energetico e alte prestazioni con una frequenza di boost fino a 4,0 GHz, 8 MB di cache L3, e supporto per 12 thread. Combinato con 8GB di RAM DDR4 a 3200Mhz e un veloce SSD PCIe NVMe M.2 da 512GB, il laptop assicura una reattività e velocità di avvio impressionanti.

Il display da 15,6″ Full HD con tecnologia antiriflesso e bordi Micro-Edge offre immagini nitide e un’ampia area visiva, ottimale per lavorare o guardare contenuti multimediali. La tastiera full size con tastierino numerico e retroilluminazione migliora l’usabilità in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la costruzione in plastica riciclata sottolinea l’impegno di HP verso la sostenibilità.

Il notebook supporta una vasta gamma di opzioni di connettività, inclusi Wi-Fi avanzato e Bluetooth. Bene anche l’autonomia, supportata dalla ricarica rapida che assicura il 50% di carica in appena 45 minuti.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo vivamente di non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquista subito l’HP Laptop 15s ad un prezzo imbattibile!