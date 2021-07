LG inizierà a vendere iPhone nei suoi 400 migliori negozi in Corea questo agosto nonostante il contraccolpo economico subito in questi anni.

LG: la decisione dopo lunghe trattative

LG Electronics ha recentemente annunciato la sua uscita dal mercato degli smartphone, dopo aver perso la divisione degli smartphone a seguito di diverse riorganizzazioni effettuate dalla società stessa. È stato anche riferito che alcuni dei suoi telefoni prossimi al debutto sono stati distribuiti ad un prezzo estremamente vantaggioso ai dipendenti coreani.

I rapporti emersi dalla Corea del Sud indicano che LG Electronics venderà iPhone all'interno dei suoi 400 negozi LG in tutto il paese con una mossa che sta già attirando molte critiche da parte di alcuni osservatori del settore. In effetti l'OEM coreano ha incontrato molte resistenze anche da parte dell'associazione nazionale dei distributori. Tuttavia, l'azienda è imperterrita nella sua decisione, che può essere vista come una mossa astuta dal punto di vista commerciale. È anche noto che LG sia ancora in trattative con la Distribution Association per quanto riguarda la sua decisione di vendita di iPhone.

La storia è stata pubblicata per la prima volta un paio di settimane fa, ma LG in seguito ha abbandonato l'idea a causa di diversi contraccolpi subiti nel mercato interno, in particolare dalla Distribution Association. Tuttavia, sembra che il gigante tecnologico sudcoreano abbia deciso di andare avanti con questa iniziativa: venderà iPhone nei suoi negozi LG Best in Corea.

LG Electronics si è ufficialmente ritirata dal business della telefonia mobile alla fine di luglio e da qui è arrivata la decisione di iniziare le vendite di melafonini all'interno della vasta rete di store LG Best presenti in Corea del Sud.

Non di meno, pare che non ci sia supporto post-vendita per quanto concerne i gadget di Apple acquistati nei negozi di LG. Gli acquirenti dovranno cercare l'assistenza clienti altrove per i loro dispositivi.

