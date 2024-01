LG Tone Free, le cuffie TWS dal sound MAGICO a un prezzo MICRO (-48%)

Fai iniziare questo nuovo anno ascoltando i tuoi brani musicali preferiti con le ottime cuffie true wireless (TWS) LG Tone Free, quest’oggi al centro di una stratosferica offerta su Amazon che non dovresti farti scappare.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 48%, le cuffie del colosso sudcoreano possono essere tue spendendo la cifra ridicola di appena 51€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Le cuffie LG Tone Free sono in vendita su Amazon con uno sconto impossibile da ignorare

Non farti ingannare dal prezzo a buon mercato delle cuffie LG: sono comodissime da indossare, leggere e con una batteria che ti accompagna per 15 ore consecutive (sfruttando il piccolo case di ricarica rapida). Munite di modulo Bluetooth 5.1 e rivestite con materiali idrorepellenti (certificazione IPX4), puoi indossare le cuffie LG in ogni momento della giornata senza mai scendere a compromessi.

Inoltre, hai a disposizione un set di equalizzazione molto valido e ben 4 profili audio per soddisfare i tuoi gusti personali: Bass Boost, Immersive, Treble Boost e Natural; scegli facilmente quello che più ti si addice per ascoltare i tuoi brani preferiti al massimo della qualità.

Sfruttando lo sconto immediato del 48% su Amazon hai finalmente a portata di mano un headset wireless con cui ascoltare tutta la musica che vuoi ad alta risoluzione; metti subito nel carrello le cuffie LG per riceverle a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.