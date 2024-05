Cuffie Corsair dal suono STRABILIANTE: le porti a casa con 45€

In molti credono che per ordinare cuffie gaming di ottimo livello sia necessario spendere cifre stratosferiche: non è il caso delle cuffie Corsair Void Elite Stereo. Pur costando meno di 50 euro, offrono una scheda tecnica impressionante ed una potenza spaventosa. L’apparecchio è realizzato in modo impeccabile, garantendo la massima comodità durante l’uso: anche dopo lunghe sessioni di gioco su PC, PS5 ed altre console, non avvertirai alcuna stanchezza.

Grazie ad un eccezionale sconto Amazon del 35%, oggi puoi acquistare le cuffie gaming Corsair Void Elite Stereo approfittando del prezzo esclusivo di 45 euro anziché 69 euro.

Cuffie gaming Corsair oggi a meno di 50€

La perfetta sincronizzazione audio-video e l’elevata qualità del suono rappresentano i punti di forza delle cuffie Corsair Void Elite Stereo, dotate di driver personalizzati in neodimio ad alta densità per una riproduzione eccellente. I padiglioni in memory foam ed il tessuto traspirante a rete in microfibra assicurano un comfort estremo anche dopo ore di utilizzo.

Inoltre, queste cuffie dispongono di un microfono omnidirezionale che assicura ottimi risultati nella cattura della voce: è possibile silenziare il microfono in qualsiasi momento grazie ad un pratico pulsante. Le Corsair Void Elite Stereo sono compatibili con PC, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili dotati di ingresso audio da 3.5 mm. Nella confezione è incluso anche un cavo splitter a Y.

Per uno sconto di oltre 24 euro sul prezzo iniziale, metti subito nel carrello le cuffie Corsair Void Elite Stereo: oltre a riceverle rapidamente a casa, non pagherai i costi di spedizione.