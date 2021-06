LG ha annunciato la sua uscita dal business della telefonia mobile all'inizio di aprile. Quindi, non sorprende vedere che la società abbia cancellato i suoi dispositivi prossimi al rilasciato. Alcuni di questi telefoni sono il Velvet 2 Pro, che sarebbe stato un vero smartphone di punta e l'LG Rollable. Adesso, sono emersi altri tre modelli denominati Stylo 7, K33 e K35. Le loro specifiche e il loro design è emerso in queste ore.

LG Stylo 7, K33 e K35: mediogamma che non vedranno mai la luce

Ieri, il popolare leaker Evan Blass (@evleaks) ha condiviso l'elenco del Google Play Console di quattro smartphone LG cancellati, ovvero Velvet 2 Pro, LG Stylo 7, LG K33 e LG K35. Sappiamo già tutto del primo telefono della lista grazie a molteplici fughe di notizie. Sappiamo anche che questo telefono e il Rollable sono stati venduti anche a pochi dipendenti del marchio selezionati di recente.

D'altra parte, i rendering di LG Stylo 7 sono trapelati a dicembre 2020. Il dispositivo è stato persino avvistato presso il Bluetooth SIG a metà marzo. Tuttavia, sentiamo parlare dell'LG K33 e K35 per la prima volta.

Secondo quanto si apprende dal portale di casa Google, lo Stylo 7 sarebbe dotato di un display FHD+ (1080 x 2460 pixel), un processore sotto la scocca Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB di RAM e Android 11.

Al contrario, l'LG K33 e K55 sfoggiano un pannello con risoluzione solo HD+ (720 x 1600 pixel). ), un display MediaTek Helio P35, 3 GB di RAM e Android 11. L'unica differenza tra i due riguarda il notch a goccia sul primo e il foro incastrato nello schermo sul secondo.

Non sappiamo se questi telefoni siano mai entrati nella fase di produzione di massa. Anche se così fosse, non sarebbero mai stati messi in vendita per il pubblico. Forse, LG potrebbe organizzare una vendita speciale per i suoi dipendenti se ci dovessero essere alcune unità disponibili. Chi lo sa. Ad ogni modo, non li vedremo mai in commercio da noi.

