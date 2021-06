Il Velvet 2 Pro sarebbe potuto essere un fiore all'occhiello incredibile, secondo quanto si evince dai materiali promozionali appena trapelati in queste ore. Purtroppo, lo ricordiamo: la divisione smartphone del colosso sudcoreano ha chiuso i battenti pochi mesi or sono e non sembra che ci sarà più spazio per i telefoni in casa LG.

LG Velvet 2 Pro: le (presunte) specifiche tecniche

Lo scorso anno, LG ha ucciso la serie G di device top di gamma per introdurre la gamma Velvet. Il Velvet infatti, ha ricevuto una buona accoglienza da parte della critica e dell'utenza. Ora che la società ha chiuso la sua attività legata alla telefonia mobile, non ci sarà un'edizione successiva del terminale. Anche se LG non sta realizzando nuovi telefoni, è apparsa online una foto del Velvet 2 Pro cancellato. In seguito è stato riferito che l'azienda stava vendendo alcune unità di Velvet 2 Pro e del Rollable ai suoi dipendenti. Ora, il tipster Tron ha condiviso i materiali pubblicitari del flagship che non vedrà mai la luce. Notiamo che questo prodotto, al contrario del modello precedente, sarebbe stato un flagship in tutto e per tutto.

I documenti promozionali emersi in queste ore mostrano che l'LG Velvet 2 Pro sarebbe stato caratterizzato dal chipset di punta Snapdragon 888. Avrebbe sfoggiato un enorme pannello P-OLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+, HDR e supporto per la frequenza di aggiornamento di 120Hz. Le immagini mostrano che il display del Velvet 2 Pro avrebbe avuto bordi curvi.

Il chip SD888 sarebbe stato accoppiato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Avrebbe anche avuto una batteria da 4.500 mAh. Il suo spessore? Solo 7,5 mm.

L'unità fotografica posteriore del terminale avrebbe sfoggiato una main camera da 64 megapixel con stabilizzazione ottica OIS, un obiettivo ultrawide da 12 megapixel e un tele da 8 MPX. Per i selfie, avrebbe avuto uno snapper frontale da 10 megapixel con autofocus. Le specifiche trapelate suggeriscono che il Velvet 2 Pro sarebbe stato un telefono impressionante; peccato che non arriverà mai sul mercato.

