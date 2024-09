LG ti obbligherà a vedere pubblicità negli screensaver delle sue TV

LG si è inventata gli screensaver con pubblicità. È questa la novità che abbiamo scoperto leggendo un comunicato pubblicato dall’azienda qualche giorno fa. Rivolgendosi a potenziali inserzionisti, il colosso delle smart TV ha pensato bene di creare una fonte di guadagno che non terminerà con la vendita dei suoi televisori al cliente finale, ma che continuerà nel tempo.

Contrariamente a quanto potremmo generalmente pensare, il tempo di inattività del televisore non sarebbe sprecato se si inserissero annunci pubblicitari negli screensaver. L’attenzione dell’utente è cambiata perché ora sempre più persone fanno più cose contemporaneamente. Dave Rudnick, Chief Technology Officer, LG Ad Solutions, ha spiegato:

In passato, un annuncio Screensaver avrebbe potuto indicare che gli spettatori avevano lasciato la stanza, ma le abitudini di visione odierne sono notevolmente diverse. Ora, il 93% degli spettatori fa più cose contemporaneamente mentre guarda la TV, impegnandosi in attività come inviare messaggi, fare shopping, navigare sui social media o giocare sui propri telefoni. Attraverso i test, abbiamo convalidato che gli annunci Screensaver rappresentano una preziosa opportunità per i marchi di essere in prima linea e al centro dello schermo più grande della stanza.