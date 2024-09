Disney+ aggiunge una tassa alla condivisione degli account

Nell’ottica di gestione ordinata della condivisione delle password, Disney+ ha deciso di applicare una tassa opzionale a chi vuole sfruttare la condivisione degli account. Il servizio di streaming esclusivo che offre contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic ha iniziato a implementare una nuova funzionalità.

Allineandosi con gli altri servizi di streaming live e on demand, che da tempo hanno adottato questa politica, inizia con le prime restrizioni. In pratica, per gli abbonati, se vuoi condividere l’account con amici e famiglia sarà necessario pagare un costo aggiuntivo all’abbonamento attivo:

4,99€ per attivare la condivisione con familiari e amici nel piano Disney+ Standard con Pubblicità;

per attivare la condivisione con familiari e amici nel piano Disney+ Standard con Pubblicità; 5,99€ per attivare la condivisione con familiari e amici nei piani Disney+ Standard e Premium.

Se non puoi più far parte della condivisione attuale sappi che al momento Disney+ è in offerta speciale a soli 1,99€ al mese, per 3 mesi.

Disney+: cosa aggiunge la condivisione degli account all’abbonamento

La scelta di Disney+ di aggiungere una tassa sulla condivisione degli account non piacerà a tutti, ma era scontato che anche questo servizio streaming andasse in questa direzione. Ma cosa aggiunge l’opzione Utente Extra nel piano? Come dicevamo la condivisione dell’abbonamento, ma nello specifico, come riportato nella pagina ufficiale del servizio, abbiamo:

condivisione dell’abbonamento con familiari e amici che non fanno parte del nucleo familiare;

e che non fanno parte del nucleo familiare; riproduzione su un dispositivo alla volta;

alla volta; creazione e accesso a un solo profilo ;

; accesso ai contenuti e a molte delle funzionalità cui ha accesso la personal titolare dell’abbonamento.

I membri che vengono aggiunti potranno accedere ai contenuti di Disney+ dal loro dispositivo. Tuttavia, quando viaggiano dovranno riconfermare la loro identità attraverso un codice monouso da inserire alla voce “Aggiorna famiglia” in caso il servizio lo chiedesse. Si tratta di una decisione ormai comune dato che questa piattaforma è stata l’ultima a unirsi al carosello della condivisione delle password.

Sicuramente questa scelta susciterà dibattiti e malcontenti. Vedremo cosa succederà nel prossimo futuro e se gli utenti coinvolti accetteranno di buon grado la condivisione degli account così come Disney+ l’ha pensata o se decideranno di spostarsi verso altri “lidi”.